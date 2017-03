De oorlogsbom werd aangetroffen bij werken in de buurt van het station. Uit voorzorg werd het treinverkeer stilgelegd en er werd een veiligheidszone ingesteld, in afwachting van de komst van ontmijningsdienst DOVO. De treinen op weg naar Gent-Sint-Pieters werden in de omliggende stations tegengehouden.

Uiteindelijk kon het treinverkeer snel hervat worden. Vertragingen blijven wel mogelijk.