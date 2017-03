Initiatiefnemer Eva Van Eenoo vindt het nodig dat het plan ondanks alle kritiek ook steun krijgt. Ze had nog een bijzonder geschenkje voor de Gentse gemeenteraadsleden bij. "In dit potje zit de properste lucht van Europa. Misschien is dat wat ambitieus, maar we denken dat het heel belangrijk is om er elke dag aan te werken."

VRT Nieuws verzamelde ook enkele reacties van demonstranten: "We zijn allemaal deel van deze stad. We ervaren elke dag hoe moeilijk het als fietser is om overeind te blijven tussen alle auto's." Iemand anders vult aan: "Het initiatief spreekt aan. Er zou heel wat meer mogen gebeuren voor de fietsers."