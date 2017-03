De brand brak uit op het industrieterrein in de Baaikensstraat in Zele. Een vrachtwagen geladen met chemische stoffen vatte vuur.

"Er is een gat gekomen in een vrachtwagen die geladen was met salpeterzuur. Het zuur is daarop uit de vrachtwagen gelekt. In een reactie met metaal zijn er giftige dampen ontstaan, maar momenteel is de toestand onder controle. Het salpeterzuur loopt niet langer uit de vrachtwagen, er is geen reactie meer met het metaal en er komen geen dampen meer vrij. Fase 1 van het rampenplan is wel nog afgekondigd", verklaarde commissaris Albert Huysmans aan VRT Nieuws.

De toestaand op het industrieterrein is onder controle, zegt burgemeester Patrick Poppe van Zele. "Het ging om salpeterzuur dat was vrijgekomen uit een vrachtwagen. Momenteel komen er geen dampen meer vrij. Niemand raakte gewond. Voor de hulpverlening is de gemeentelijke fase van het rampenplan van kracht."

De hulpdiensten hebben de bewoners van Zele en Hamme gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Automobilisten in de omgeving en op de N47 en de E17 moeten de ramen sluiten en de ventilatie uitschakelen.