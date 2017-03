De arbeiders bij Volvo Trucks zijn al een tijd ontevreden over de hoge werkdruk en het verouderde materiaal waarmee ze moeten werken. Een eerste voorakkoord, vorige week, werd door 84 procent van de arbeiders verworpen. Gisteren bereikten de vakbonden en directie dan een nieuw voorakkoord, maar dat willen de bonden nu eerst voorleggen aan hun achterban.

"We zullen de mensen de hele dag informeren en hun stem laten uitbrengen over het nieuwe akkoord", zegt Manuel Van Oostende van de liberale vakbond. "Vanavond zullen we de resultaten bekijken en beslissen of we al dan niet voortstaken."

De werknemers mogen tot 16 uur vanmiddag stemmen over het nieuwe voorakkoord.