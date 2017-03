Sarah Braeye zette haar verhaal zelf op Facebook (zie hieronder). "Ze hebben gewoon het slot van onze voordeur geforceerd. Intussen horen we van de buurvrouw dat er geklop is, ze komen met planken naar buiten. Onze meubels staan daar ook. We weten niet wat er daar gebeurt."

Het koppel schreef ook een brief naar burgemeester Daniël Termont die hen liet weten dat "kraken momenteel geen strafrechtelijke inbreuk is", "hoewel er reeds verschillende voorstellen werden ingediend om dit te wijzigen". "De krakers kunnen enkel en alleen worden uitgedreven door middel van een gerechtelijke beslissing, indien een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt."

Er zijn ook al getuigenissen binnengelopen van andere mensen die zeggen dat ze hetzelfde hebben meegemaakt. "Er is het verhaal van een bejaarde die twee weken in het hospitaal lag en daarna was haar huis ingenomen", zegt burgemeester Termont. "Ik vind dat de krakers daar manu militari zouden moeten buitengezet worden. Maar ik heb als burgemeester geen wettelijke middelen om daartegen op te treden."

De politie kan naar eigen zeggen alleen maar vaststellen dat er krakers zitten. De eigenaars moeten nu via een procedure bij de vrederechter proberen om hen uit hun huis te krijgen. "Wij moeten ons ook houden aan de wetten en de richtlijnen en wij gaan ook de uitspraak van het kortgeding moeten afwachten", reageert Liesbeth De Pauw van de Gentse politie.