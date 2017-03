Het gebouw laat zich lezen als een stapeling van horizontale plateaus, die uitkijken op de Scheldearm. Het gebouw is transparant en open zodat de Gentenaars er samen kunnen komen om te ontdekken wat deze herwonnen plek hen te bieden heeft.

Er zal parkeerplaats zijn voor 750 fietsen en er komt ook een verbinding met het nabij gelegen Wintercircus. Voor de architecten van COUSSEE & GORIS en het Spaans-Catalaanse bureau RCR Arquitectes was het belangrijk dat het gebouw opging in het stadsweefsel.

"Historisch is Gent altijd een fluïdum van straten en pleinen geweest die in elkaar overlopen", zegt architect Ralf Coussée. "Ons ontwerp is daar een weerspiegeling van. We gebruiken de tussenruimtes rond het gebouw voor passages. Vroeger liep men om dit gebied heen, nu gaat men er dwars doorheen. Bij het binnenkomen van Gent wandelt men zo de stad in. De Krook is bijna een toegangspoort."

Maar het gebouw springt er dus nergens expliciet uit. Het neemt ook elementen uit de omgeving over. Zo is er aan de Krook een helling waarvoor de inspiratie bij de olifantenhelling in het Wintercircus gehaald werd.

De stadsbibliotheek van Gent vergelijkt zichzelf graag met de bibliotheek van Amsterdam, die per weekend zo'n 7.000 mensen ontvangt. Op termijn komen er nog bruggen voor fietsers en voetgangers die het gebouw nog beter met het stadscentrum zullen verbinden.

"We geloven sterk in de bibliotheek, maar dan in een die klaar is voor de toekomst", zegt Annelies Storms (SP.A), voorzitter van cvba Waalse krook en schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen. "Waar iedereen een boek kan lezen of lenen, maar ook aan lezingen of onderzoek kan deelnemen. Waar je komt om je weg te vinden in de complexe digitale wereld of gewoon om een koffietje met vrienden te drinken. De Krook is echt van iedereen."