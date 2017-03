"Een hotelleverancier die zijn linnen wil laten leveren uit de wasserij? Het is maar één voorbeeld", zegt Laurens Roels van Horeca Gent. "Ik heb alle begrip voor het mobiliteitsplan en dat er iets moet veranderen. Maar nu komen we tot de vaststelling dat er nog geregeld nieuwe problemen opduiken, terwijl 3 april wel akelig dichtbij komt."

Hij pleit daarom voor een overgangsfase. "Ik ben er zeker van dat binnen dit en 2 jaar alles in de plooi zal vallen. Maar laat ons eerst wat werkt in gang zetten, en praten over de nieuwe problemen. Men zit nu met een plan dat met haken en ogen vasthangt. Elke dag duiken wel nieuwe problemen op, zoals met die pizzakoeriers. Maar ik heb de indruk dat er van bovenaf bepaald is dat die datum van 3 april heilig is en dat men die absoluut wil doordrukken. Het is alsof men het kind in het water gooit en kijkt of het zwemt, maar ik hoop dat vooraf afgesproken is wie het gaat redden."

Hij verwijst naar Antwerpen. "Sinds 1 maart is er daar een lage-emissiezone. Maar daar heeft men bepaald dat men in een eerste periode niemand gaat beboeten, maar wel een waarschuwing met tekst en uitleg zal sturen. Wij vragen dat ook voor Gent, maar wat in Antwerpen wel kan, kan blijkbaar in Gent niet. Wij werken op alle fronten, maar intussen blijft de klok ongenadig voort tikken."