De Paepe is nog zeven maanden rector, maar is alvast tevreden over de afgelopen vier jaar. "We hebben een zeer zware erfenis gekregen: door het nieuwe decreet een volledig nieuwe bevoegdheidsverdeling installeren. Dat gaat dan over honderden en honderden beslissingen. Dat was een complexe oefening. Na 15 jaar hebben we ook een pensioenplan voor het personeel kunnen realiseren, toch wel een historische gebeurtenis."

Critici verwijten de rector dat ze niet altijd het maatschappelijke debat aanging. De Paepe nuanceert: "Ik ben niet de persoon om mijn mening te ventileren in de pers. Uiteraard heb ik standpunten en meningen, maar dat is niet gepast. Onze universiteit is héél divers en ik hoor een rector van iedereen te zijn. Niet van één bepaalde strekking. Op bepaalde vlakken heb ik me wél uitgesproken: zo moeten we gaan naar een cultuur van respectvol omgaan."