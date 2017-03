"De afgelopen weken en maanden heb ik vanuit alle geledingen van de universiteit een enorme steun gevoeld om me voor een tweede termijn kandidaat te stellen. Finaal heb ik toch besloten geen kandidaat te zijn." Met die woorden maakt Anne De Paepe in een open brief in Schamper duidelijk dat ze zichzelf niet wenst op te volgen als rector van de universiteit Gent.

De Paepe staat sinds 2013 aan het hoofd van de universiteit en is de eerste vrouw ooit in die functie. Binnenkort vinden nieuwe rectorverkiezingen plaats, maar daaraan zal ze dus niet deelnemen. "Ten eerste is er het verlies van mijn man, waarmee een voor mij noodzakelijke steun is weggevallen", schrijft ze. "Daarnaast voel ik me niet geroepen om een kiescampagne te voeren die dreigt te polariseren. De UGent is immers géén verdeelde instelling, en mag dit ook niet worden."

Tot nog toe heeft zich 1 duo kandidaat gesteld bij de komende rectorverkiezingen: decaan aan de Ingenieurswetenschappen en Architectuur Rik Van de Walle en onderzoeksdirecteur aan de Letteren en Wijsbegeerte Mieke Van Herreweghe. Ze dingen naar de functie van respectievelijk rector en vicerector.