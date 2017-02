Na het nieuws dat het festival zou ophouden te bestaan werden heel wat steunacties georganiseerd. De Stad Gent bemiddelde bij het buurtcomité.

Dat heeft nu tot een compromis geleid. In plaats van twee maanden duurt Parkkaffee nog 28 dagen. Op vraag van de stad zal het festival pas na de Gentse Feesten beginnen.

De organisatoren danken hun publiek via Facebook. "Doch niet getreurd, we kijken er alvast enorm naar uit en beloven jullie dat we voor 4 sfeervolle weken zullen zorgen! Jullie hebben volledig gelijk, het Parkkaffee mag niet zomaar verdwijnen!", luidt het.