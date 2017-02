Volg de Aalsterse carnavalsstoet op de eerste rij, mét Aalsters commentaar

DRA TV

Het is weer carnaval in Aalst. Drie dagen lang staat de Oost-Vlaamse stad in het teken van praalwagens, verkleedpartijen en vooral veel vertier. En traditiegetrouw start het carnaval met de carnavalsstoet. Wie er zelf niet bij kan zijn, hoeft er niets van te missen. Het Aalsterse digitale tv-station DRA TV zendt de stoet opnieuw rechtstreeks uit, mét Aalsters commentaar.