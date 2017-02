De bovenleiding is over een afstand van 500 meter beschadigd, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Bovendien zijn verschillende bovenleidingpalen geraakt. Ook de slagbomen en de overweginstallatie zijn geraakt en moeten hersteld worden.

Spoorwegmaatschappij NMBS legt vervangbussen in tussen Lokeren, Zele en Dendermonde.

Petit doet nogmaals een oproep aan de vrachtwagenbestuurders om voorzichtig te zijn in de buurt van overwegen en de hoogte van hun lading te controleren. "Het gaat om het tweede dergelijke incident op enkele dagen tijd, nadat maandag een voertuig met kraan aan een overweg in Gits (Hooglede) de bovenleiding geraakt had".