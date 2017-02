Engels raadt aan om niet zelf elke dag een marathon te lopen. "Ik zou zeggen: probeer het niet. Ze hebben mij al vaak onderzocht. Ze (onderzoekers, red.) verstaan het niet goed, want dat moet toch schade geven aan het lichaam. Nu blijkt dat mijn botten steviger zijn geworden en ik 10 kilo vermagerd ben. Allemaal voordelen. Mijn hart is in perfecte staat gebleven. Natuurlijk, mijn lichaam is dat zo gewoon geworden dat ik dat allemaal kan verdragen", legt Engels uit. "Uniek bij mij is dat mijn hartslag, als ik loop, slechts 105 is. Dat is zo laag, dat is 40 slagen lager dan bij een gemiddelde loper. Ik voel niet dat ik loop, het voelt eerder aan als wandelen."

Engels heeft geen last van de fysieke inspanning. Eerder van de mentale zijde van het verhaal. "Elke dag opstaan met idee "straks moet ik die marathon wéér lopen, 4,5 uur lang". Ik zal blij zijn als dat voorbij is omdat ik dan de dag erop kan rusten in mijn hoofd. Het is lastig geweest om dat vol te houden in koude en sneeuw."