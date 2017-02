Wie in Deinze begraven wil worden, kan momenteel niet meer kiezen waar dat precies gebeurt. De begraafplaatsen van Deinze en deelgemeenten Petegem, Meigem en Bachte zijn zo goed als vol. Nieuwe graven kunnen er momenteel niet meer bij. Daarom wil het gemeentebestuur een van de kerken in de gemeente gebruiken om urnen van overledenen te plaatsen.

"Dit is een maatregel om plaats te besparen in onze gemeente. We moeten de ruimte die er is zo efficiënt mogelijk inzetten. Deinze is een stad waar de bevolking snel groeit. De open ruimte komt hierdoor onder druk, zowel voor de bouw van wegen, als de aanleg van parken of begraafplaatsen. Dat moet je als overheid tijdig de gepaste maatregelen nemen", zegt burgemeester Jan Vermeulen.

Op termijn zou er in Deinze wel nog een nieuwe begraafplaats moeten bijkomen. Overledenen die niet gecremeerd maar begraven worden, krijgen een plaats op één van de vijf bestaande kerkhoven toegewezen.