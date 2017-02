Vanmiddag zijn rond hetzelfde tijdstip twee ongevallen gebeurd op de E17, tussen Lokeren en Waasmunster: een ongeval met vrachtwagens in de richting van Antwerpen en een ongeval met auto's in de richting van Gent.

In de richting van Antwerpen gebeurde een zwaar ongeval met twee voertuigen, waaronder twee vrachtwagens. Daarbij is één dodelijk slachtoffer gevallen, is vernomen bij de hulpdiensten.

Daarachter staat een lange file, tot in Beervelde. Op het traject is er dan ook 2 uur wachttijd. Het Verkeerscentrum raadt aan om van Gent naar Antwerpen via de R4-Oost en de E34 te rijden.

In de andere richting was de linker- en middenrijstrook afgesloten nadat een auto over de kop was geslagen, maar kort voor 16 uur werd de snelweg daar vrijgemaakt.