Op een enkele uitzondering na, lieten de leden van Groen Gent bij aanvang van de bijeenkomst nog niet in hun kaarten kijken. "Ik ga dat straks vertellen", "Ik heb lang nagedacht in het weekend" of "Ik ben benieuwd naar wat het Gentse partijbestuur en de schepenen te zeggen hebben", zijn enkele van de reacties die VRT Nieuws kon sprokkel voor het begin van de vergadering.

"Als mandataris vinden wij het belangrijk om naar de leden te luisteren", zei raadslid Sara Matthieu. "Er is veel gebeurd de afgelopen dagen."

"We hebben een aantal duidelijke voorstellen, maar het zijn de leden die in alle vrijheid beslissen, benadrukte schepen Filip Watteeuw. Bij schepen Elke Decruynaere was te horen dat ze er "alle vertrouwen in heeft dat de leden een wijs besluit gaan nemen".