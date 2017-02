De extra gemeenteraad kwam er in nasleep van de Plubipart-affaire en het ontslag van Tom Balthazar als schepen. Al ontstond er ondertussen ook discussie over Bracke, die weigerde te zeggen hoeveel hij verdiende als lid van de adviesraad van Telenet. Net voor de start van de gemeenteraad kwam De Tijd met cijfers: 12.000 euro per jaar en 2.000 euro per zitting.

"Ik weet niet waarom, maar ze (Telenet, nvdr.) hebben mij ook gevraagd", zei burgemeester Termont tijdens de gemeenteraad. "Ik zei "nee, dank u wel" en "ik ga dat niet doen omdat ik dat deontologisch niet verantwoord vind". Telenet is een privaat bedrijf dat 100 procent in concurrentie gaat met het overheidsbedrijf Proximus. U moet daar wetten over gaan stemmen. De Tijd meldt dat u daar 12.000 euro forfait en 2.000 per zitting krijgt. Als u niet gaat, krijgt u ze dus ook. U voert uit wat u ons verwijt. Als u schrijft op uw website over het systeem-Termont als een gigantische graaimachine, bent u echt niet beschaamd?"

Bracke reageerde dat er "1 of 2 vergaderingen per jaar" zijn. "Het forfait heeft daar niets mee te maken. Er bestaan ook vergaderingen waar je niet fysiek aanwezig moet zijn. Er bestaat zoiets als mails of een conference call."

