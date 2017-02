Zowel een gezamenlijk voorstel van Siegfried Bracke (N-VA) en Veli Yüksel (CD&V) als een voorstel van Johan Deckmyn (Vlaams Belang) werd, na bijna vijf uur debat, meerderheid tegen oppositie weggestemd.

De oppositie wilde zo'n commissie-Optima-bis om de hele Publipart-affaire en alle vergoedingen die mandatarissen opstrijken in intercommunales en substructuren uit te spitten. Bracke had daarvoor op de steun van Groen gerekend, die ook voor transparantie had gepleit, maar de drie meerderheidspartijen stemden tegen.

Er werd wel een motie aangenomen over de opmaak van een mandatenlijst en -vergoedingen door de fracties van de gemeenteraad. De drie bestuurspartijen stemden voor, maar de oppositie onthield zich.

Die motie houdt concreet in dat jaarlijks tegen de gemeenteraad van september een lijst voorgelegd zal worden waarin voor elk lid van de fractie, of elke via de fractie aangeduide vertegenwoordiger van de stad Gent, een overzicht zal gegeven worden van hun verkozen mandaten en alle andere publieke en private mandaten die er rechtstreeks en onrechtstreeks uit voortvloeien.