In haar meerjarenbegroting schreef de deputatie voor de komende drie jaar telkens 125.000 euro in voor de KMLP. Het eerste jaar wordt dat bedrag als subsidie toegekend, de twee jaren nadien in de vorm van een participatie.

Oost-Vlaams gedeputeerde van Landbouw Alexander Vercamer (CD&V) zal daardoor ook in de raad van bestuur zetelen. "Het is de bedoeling dat men een bredere toegang tot een lidmaatschap creëert, om het draagvlak te vergroten", zegt Vercamer over een op til zijnde statutenwijziging van KMLP.