Het antwoord op de vraag wie er nu goed uit dit verhaal komt, is volgens Reynaert duidelijk. "De persoon die er misschien het best uitkomt en over wie er weinig gezegd is, is Mathias De Clercq die straks de lijst voor Open VLD zal trekken. In de context van paars-groen in Gent kan hij misschien de lachende derde worden."