N-VA-fractieleider Siegfried Bracke heeft naar eigen zeggen respect voor de beslissing van Tom Balthazar om ontslag te nemen, maar benadrukt ook dat dit "niet het einde van het verhaal" is.

Bracke zal aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad vragen om een spoedzitting van de gemeenteraad te organiseren. Hij heeft daarvoor een derde van de raadsleden nodig. Hij hoopt dat Groen, dat eerder al "openheid en transparantie" eiste van alle betrokkenen, zijn vraag zal steunen.

Bracke pleit ook voor een commissie, in navolging van de Optima-commissie. "Deze stad heeft echt behoefte aan een commissie-Optima bis en we zullen zien wat de reactie is."

