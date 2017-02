Publipart is een naamloze vennootschap die gegroeid is uit een intercommunale. Een intercommunale is een overheidsorgaan waarin gemeenten samenwerken rond gedeelde belangen. In het geval van Publipart is dat energie. De bestuurders worden door gemeenten afgevaardigd en zo bestaat Publipart uit een allegaartje van mensen uit de politieke en zakelijke wereld.

Rond Publipart hangt een waas van onduidelijkheid. Zo is het niet duidelijk waarin de naamloze vennootschap precies belegt. Er gaan wel geruchten dat er (overheids)geld naar fondsen zou gaan die onder andere in chemische wapens beleggen. Publipart zou ook 2 miljoen euro verloren hebben aan de zaak-Optima.

Net als in het Waalse Publifin-schandaal zijn ook hier de vergoedingen voor de bestuurders erg omstreden. De 17 bestuurders van Publipart kregen in 2015 alles samen zo'n 360.000 euro, ongeveer 19.000 euro per bestuurder dus. Nochtans bestaan er in Vlaanderen duidelijke regels over de vergoedingen in interommunales, maar Publipart viel daar buiten.

Publipart heeft overigens banden met Publifin. Publipart is voor 65 procent in handen van Publilec, een andere holding van intercommunale oorsprong. Publilec is dan weer voor bijna 60 procent in handen van Publifin.