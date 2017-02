Nu bevestigt CD&V-kopvrouw Phaedra Van Keymolen dat haar partij een akkoord heeft gesloten om de gemeente te besturen samen met Centrumlijst-VLD en Open & Liberaal. CD&V bezit vijf zetels in de gemeenteraad, Centrumlijst-VLD bezit er 7 en Open & Liberaal vier, al is het wat die laatste partij betreft nog niet duidelijk hoeveel leden er in de nieuwe coalitie stappen. In Haaltert telt de gemeenteraad 25 zetels.

Phaedra Van Keymolen wordt voorgedragen als burgemeester, over de invulling van het schepencollege wordt nog gesproken, zo is te horen. Ze behaalde bij de vorige verkiezingen het op één na hoogste stemmenaantal (1.094) in Haaltert, na Willy Michiels van Centrumlijst-VLD.