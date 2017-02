De vrouw zou, volgens haar zoon, zelf vertrokken zijn na een ruzie. Maar hij maakte zich verdacht, omdat hij de afgelopen tijd systematisch geld afhaalde van de rekening van zijn moeder.

Speurders hebben vandaag opgravingen uitgevoerd in de tuin achter het appartement waar de vrouw woonde. Daarbij is een lichaam gevonden. Het is nog niet zeker dat het gevonden lichaam dat van de vermiste vrouw is.

"In het kader van het onderzoek naar de verdwijning van de vrouw is deze voormiddag een gerichte zoekactie gehouden in Lebbeke. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het gevonden lichaam effectief de verdwenen vrouw is. Het onderzoek is volop aan de gang", zegt woordvoerster Annelies Verstraete van het parket van Dendermonde, dat verdere commentaar weigert.