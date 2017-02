Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vindt dat in de brief beschreven situaties absoluut vermeden moeten worden. Het kinderrechtencommissariaat schreef al twee nota's over de problematiek en hield in oktober ook een hoorzitting in het Vlaams parlement.

"We stellen vast dat men naarmate de sluiting van de noodopvangcentra dichterbij komt - en Reno is één van de laatste - steeds meer voor problemen komt te staan. In Vlaanderen zijn er te weinig opvangplaatsen waar mensen naartoe gestuurd kunnen worden. Er zijn meer plaatsen in de Franse gemeenschap en dat leidt tot situaties waar gezinnen met kinderen gedwongen worden om te verhuizen naar het Franstalig landsgedeelte. Als men vaststelt dat het moeilijk is om nieuwe plaatsen te vinden, dan zou men een tijdelijke stop in de sluiting van noodopvangplaatsen moeten voeren om een menswaardige transitie mogelijk te maken."

De kinderrechtencommissaris wijst er wel op dat het positief is dat gezinnen (met kinderen), maar ook niet-begeleide minderjarigen uit de noodopvang kunnen doorstromen naar een nieuwe plek. "Maar zorg ervoor dat ze meer tijd hebben om de transitie te maken, om te zien naar welke school ze kunnen gaan, enzovoort."