Tot nu toe was er al een ophokplicht van kracht, maar die gold enkel voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels.

Maar vanaf morgenmiddag wordt die maatregel uitgebreid. "Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden", meldt het FAVV.

Ook alle markten zijn verboden. Rond de haard in Lebbeke zal een bufferzone van 3 kilometer afgebakende worden. In dat gebied is geen vervoer van vogels, pluimvee en broedereieren meer toegelaten. Er liggen geen professionele pluimveehouders in de bufferzone, maar de particulieren in het gebied die over pluimvee beschikken, zullen binnen de 48 uur een inventaris moeten overmaken aan de burgemeester.

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus dat tot dezelfde groep behoort als de griepvirussen bij de mens. Het vogelgriepvirus H5N8 is in onze buurlanden al langer actief. Daarom had minister van Landbouw Willy Borsus (MR) op 10 november al de ophokplicht opgelegd voor alle professionele pluimveehouders op het volledige Belgische grondgebied. De besmetting in Lebbeke is het eerste geval dat sindsdien in België werd vastgesteld.



FAVV benadrukt tot slot dat er geen risico bestaat voor consumenten. "Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden."