Het vorige record dateert van 2007: toen rolden 43.504 vrachtwagens van de band. De recordproductie van 2016 gaat daar dus nog eens bijna 3 procent boven. 2008 was het op twee na beste jaar met een productie van 43.068 vrachtwagens. Toen werden nog mediumvrachtwagens gebouwd in Oostakker, een activiteit die in 2013 naar Frankrijk verhuisde.

Tegenover 2015, toen er in Oostakker 39.207 zware trucks werden gebouwd, lag de productie vorig jaar 14 procent hoger. Door die grote meervraag werd de productie een tijdje opgeschroefd tot 214 trucks per dag, waardoor de fabriek tegen haar theoretische maximumcapaciteit aanleunde. Sinds midden november is de dagproductie wel genormaliseerd naar 186 trucks.

Volvo Trucks Oostakker is voortdurend op zoek naar arbeiders en bedienden, meer informatie staat op www.mijnvolvojob.be. Op 21 februari vindt er een kennismakingsevent plaats voor geïnteresseerde bedienden.