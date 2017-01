"De vrachtwagenparking gaat vanaf maandag dicht", zo laat gouverneur Briers weten. "Een van de komende dagen komt overdag bewaking. Hiervoor wachten we nog op een akkoord met een privébewakingsfirma."

Vorig jaar was de parking in Drongen al eens een volledige maand dicht omdat mensen zonder papieren te veel overlast veroorzaakten. Ze probeerden aan boord van vrachtwagens te geraken in de hoop het Verenigd Koninkrijk te bereiken.