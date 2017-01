De sollicitant had in 2015 zijn diploma rechten gehaald. Maar na zeven maanden solliciteren had de jongeman nog altijd geen werk gevonden. Ten einde raad besloot hij toen om zijn puntenlijst (volgens Het Laatste Nieuws was hij afgestudeerd met 57 procent) op te smukken, in de hoop sneller aangenomen te worden.

Maar bij het eerste advocatenkantoor waarbij hij met die nieuwe puntenlijst ging solliciteren, liep de jonge jurist al tegen de lamp. De advocaat bij wie hij solliciteerde, rook onraad en nam contact op met de UGent. Die bevestigde het vermoeden: de sollicitant had gelogen over zijn punten.

De advocaat lichtte de Gentse balie in en het parket besloot de sjoemelende sollicitant voor de rechter te brengen, voor een principiële straf. Die zei volgens Het Nieuwsblad dat de beklaagde met een rechtendiploma overal aan het werk kon. “Ik begrijp uw ontgoocheling. Maar u hebt uw ­diploma, waar u jaren voor heeft gewerkt, verkwanseld.” Nu, drie weken na de zitting, heeft de rechter de jongeman veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur en een boete van 600 euro.