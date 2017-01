Fractieleider Veli Yuksel (CD&V) kreeg voor zijn voorstel om uitstel tevergeefs steun van Vlaams Belang en de N-VA. "Als we naar de voorbereidingen kijken, dan stel ik vast, samen met heel wat Gentenaars, dat heel wat zaken nog niet in orde zijn," zei Yüksel. Hij vreest voor niet op tijd ingerichte P+R's (park-and-ride) en nog niet aanbestede bijhorende shuttlebusjes, eveneens niet aanbestede traagrijdende busjes in het voetgangersgebied, de doorstroming op de R40 en wegenwerken die niet klaar zijn. Naast vragen over die randvoorwaarden vindt Yuksel dat er een te klein draagvlak is.

"Onze voorbereidingen zitten op schema", zei Groen-schepen Filip Watteeuw. "De randvoorwaarden zullen zoals afgesproken helemaal klaar zijn, dus zullen we het plan ook laten ingaan." Watteeuw wijst op verkeerstechnische werken op de R40 en de verkeerslichtenregeling op een aantal kruispunten de komende weken.

Ook zegt hij dat er een verdrievoudiging van de capaciteit van de P+R's komt of een vervijfvoudiging van de capaciteit als de huidige bezetting in rekening gebracht wordt. De shuttles op de P+R zullen er zijn, de traagrijdende busjes in het voetgangersgebied zullen er enkele weken na de invoering zijn "maar daar is een oplossing voor", aldus nog de schepen. Het systeem van toegangscontrole voor het voetgangersgebied moet tegen 1 februari afgewerkt zijn. "Dit stadsbestuur koos ervoor om verantwoordelijkheid op te nemen, niet alleen nu, ook binnen vijf en twintig jaar."

Maar daar had Yüksel een antwoord op. "Dit gaat hier niet over carrières, maar over Gent en de Gentenaars."