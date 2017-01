De feiten dateren van afgelopen donderdagavond, maar raakten nu pas bekend. Een groepje van vier jongeren zou toen bij de fietsenstalling achter het station zijn aangevallen door een groep van zo'n twintig man.

De vier jongeren kregen slaag met boksijzers, stokken, messen en elektrische kabels. Ze lieten zich nadien in het ziekenhuis verzorgen voor allerhande verwondingen en deden aangifte bij de politie.

Volgens de slachtoffers waren hun aanvallers mannen van Afrikaanse afkomst en begonnen zij zonder aanleiding te vechten. De politie bevestigt voorlopig enkel dat er effectief vier klachten werden ingediend en dat er een onderzoek loopt. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van geweld van beide groepen, de burgemeester vermoedt dat de groepen ter plaatse hadden afgesproken om te vechten.

Op amateurbeelden is alvast te zien dat er sprake is van buitensporig geweld. Aan de hand van beelden van bewakingscamera's hoopt de politie de daders op het spoor te komen. Op dit moment is nog niemand opgepakt.