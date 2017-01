De feiten gebeurden in een bakkerij aan de Bevrijdingslaan in Gent. De twee arbeiders werden in de nacht van maandag op dinsdag aangetroffen op de parking van warenhuis Carrefour Market. Ze werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en hun toestand is nog ongewijzigd.

Uit camerabeelden bleek dat de twee arbeiders uit de bakkerij werden geholpen door een andere man, die hen daarna achterliet. De slachtoffers waren vermoedelijk bevangen door CO-dampen van een slecht werkende oven.

De uitbater van de bakkerij heeft zich aangegeven bij de politie. Hij wordt woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Het is nog niet duidelijk of hij de man op de camerabeelden is en of hij beschuldigd wordt van schuldig verzuim.

De Marokkaanse bakkerij zelf was bij de overheid niet gekend als werkgever. De twee mannen werkten dus in het zwart en de bakkerij zelf was onhygiënisch en onveilig, zegt het arbeidsauditoraat. Er is een onderzoeksrechter gevorderd, die dinsdagavond ter plaatse kwam. Het pand is momenteel afgezet door de politie.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het onderzoek moet duidelijk maken of er sprake is van sociale fraude, zwartwerk, mensenhandel of schuldig verzuim. Er is ook een deskundige aangesteld om de CO-vergiftiging te onderzoeken.