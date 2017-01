De diaken zit sinds mei 2014 in de cel. Hij wordt ervan verdacht dat hij tussen 1980 en 2011 minstens tien terminale patiënten gedood heeft. In die periode was hij verpleger en nadien ook pastoraal medewerker in het vroegere Heilig Hartziekenhuis in Menen.

De man is nu beschuldigd van moord en het onwettig uitoefenen van geneeskunde. Zelf geeft hij toe dat hij de mensen heeft gedood, maar volgens hem heeft hij de terminaal zieke mensen uit hun lijden verlost en gebeurde dat enkel op vraag van de patiënten zelf.