Gent is niet de eerste die met een dergelijk initiatief op de proppen komt. Veel steden hebben hun eigen manier om het burgerbudget te besteden. In het district Antwerpen beslissen de burgers al sinds 2014 over de verdeling van 10 procent van de jaarbegroting, zo'n 1,1 miljoen euro. In oktober vond daar nog een burgerbegrotingsfestival plaats, waar inwoners hun keuze konden maken over projecten voor volgend jaar. De projecten die het haalden waren onder andere fitnesstoestellen in het openbaar en training om samen te tuinieren.