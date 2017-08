Auteur: Luc De Roy

Luc De Roy In Borgloon is een deeltje van het kader van het schilderij "The Swamp" van Luc Tuymans verbrand. Bedoeling was om heel het schilderij te verbranden, als slot van een kunstproject van kunstenaar Gert Robijns, maar de stad had dat verboden omdat het een inbreuk zou zijn op de milieuwetgeving. Het schilderij zal later versnipperd worden.