Vanaf zondag 13 augustus middernacht tot en met woensdag 16 augustus om 04.30 uur gebeuren er grootschalige moderniseringswerken op het 25 kilometer lange spoortraject van lijn 34 tussen Hasselt en Tongeren. Tijdens dit verlengde werkweekend is er geen treinverkeer mogelijk en rijden er vervangbussen van de NMBS.

Verspreid over de verschillende werven op het spoortraject zijn een vijftigtal medewerkers permanent, dag en nacht, aan het werk voor de vernieuwing van de spoorlijn. Dat gebeurt met inzet van verschillende werktreinen en werfkranen. Infrabel combineert tijdens de 72 uren zoveel mogelijk werken. De totale investering kost zo'n 4 miljoen euro, aldus woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

De werken omvatten onder meer de vernieuwing van rails en wissels, kabelwerken, het uitgraven van grachten en het maaien van de bermen. Drie overwegen in Bilzen en eentje in Tongeren worden tijdens de werken afgesloten voor het wegverkeer. De overweg in Tongeren blijft langer afgesloten, maar om de hinder te beperken komt er een doorsteek voor fietsers en voetgangers. De vervangbussen van de NMBS stoppen in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Tongeren.