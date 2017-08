"Die 50 miljoen euro is het het bedrag dat wij in dat jaar uitbetaald hebben aan al de maatschappen. De BBI zegt nu: wij zijn niet akkoord met de methode waarop jullie dat op de fiche hebben gezet, dus beschouwen we dat als een geheim commissieloon en belasten we dat aan 103 procent. Kortom, het bedrag dat we al betaald hebben aan de artsen zouden we nog eens moeten betalen aan de belastingen."

De directeur heeft het over een "waanzinnige" claim van de BBI. Het ziekenhuis verzet zich ertegen en wil met de belastinginspectie rond de tafel gaan zitten. "We zitten in de officiële bezwaarprocedure. We hebben onze maximale transparantie en hulp aangeboden, maar we krijgen geen gehoor."