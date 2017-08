De tijdelijke markeringen en signalisatie worden aangebracht in de nachten van zaterdag 5 augustus op zondag en van zondag 6 augustus op maandag. Er zal dan tijdelijk één rijstrook ingenomen worden.

Ten laatste vanaf 5 uur maandagochtend moet het verkeer op de E313 over twee versmalde rijstroken zowel in de richting van Antwerpen als van Luik. De aannemer begint in de richting van Antwerpen. De op- en afritten 28 en 29 blijven open. Aan de zijde van de werken moeten bestuurders wel rekening houden met verkorte in- en uitvoegstroken. De werkzaamheden zouden op vrijdag 6 oktober afgerond zijn.