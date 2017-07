Door de brand die al enkele dagen woedt in de mergelgrotten, is een te hoge concentratie aan koolstofmonoxide gemeten. De evacuatie was niet verplicht maar de gemeente wil geen risico lopen en biedt de omwonenden dus de mogelijkheid om tijdens de bluswerken ergens anders te verblijven.

De brand raakt moeilijk geblust en wordt naar buiten gebracht. Het stro in het eerste deel van de grotten is nu naar buiten gebracht en geblust. Nu beginnen de gespecialiseerde hulpverleners aan het tweede deel. Eerst bekijken ze of alles stabiel is, en dan kan ook daar het stro naar buiten gebracht worden. Dat kan nog drie tot vier dagen duren.