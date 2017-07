Vanmorgen hebben de hulpdiensten opnieuw overleg gepleegd over de toestand in de mergelgrotten tussen Kanne en Maastricht. Sinds donderdag woedt er een zeer moeilijk te blussen brand in een voorraad hooi. Nu lijkt er dus een oplossing gevonden te zijn.

Het laten uitbranden van het hooi kan mogelijk zeer lang duren. Er zal dus voor de omwonenden en omliggende bedrijven nog een tijdje overlast zijn door de rook.

Meetploegen zullen de luchtkwaliteit controleren. Omwonenden wordt gevraagd bij overlast door rook ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Omwille van de veiligheid blijft het gebied afgesloten. Het gangenstelsel is sowieso verboden terrein, en ook de Muizenberg blijft voor alle verkeer afgesloten.