De brand in de hooiopslagplaats aan de Muizenberg in Kanne werd donderdagavond rond 21 uur opgemerkt. Omdat de brandweer verschillende brandhaarden ontdekte, waren er sterke vermoedens van kwaad opzet. Sinds donderdagavond woedt de brand in de mergelgrotten, die gevaarlijk om te blussen is, want door de hitte en het blussen komen er stukken mergel los, die naar beneden vallen.

Vandaag werd de robot met een waarde van 400.000 euro het gangenstelsel ingestuurd. Daarvoor kwam de bedrijfsbrandweer van het Duitse bedrijf Bayer uit Leverkusen ter plaatse. Die maakte beelden van de brandhaard en van de toestand van de mergelgrotten. De beelden worden nu door de brandweer en veiligheidsspecialisten geanalyseerd. Daarna zullen de hulpdiensten overwegen of er eventueel toch een optie is om de hooibrand te blussen.

Gisteren werd beslist om de brand in een voorraad van achthonderd kubieke meter hooi gecontroleerd te laten uitbranden, maar dat veroorzaakt voortdurend rookhinder.

De brand in het gangenstelsel van de Muizenberg en Cannerberg gaat gepaard met een rookpluim, die vandaag richting de huizen van Kanne waaide. De bewoners krijgen de raad ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.