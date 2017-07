De Raad van State verwijst naar de eerdere uitbreiding van Essers in 2009. Dat gebeurde in natuurgebied dat ook Europees beschermd is als "habitatrichtlijngebied". Die eerdere uitbreiding was toen gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrijf aan natuurontwikkeling zou doen in een een naastgelegen "herstelzone". Maar door de nieuwe uitbreiding wordt die compenserende herstelzone omgezet in bedrijfsterrein.

"De Raad van State oordeelt dat het Vlaamse Gewest bij het onderzoek van de milieueffecten van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 geen aandacht lijkt te hebben geschonken aan de cumulatie met het milieueffect van de eerste uitbreiding en niet het gepaste gevolg lijkt te hebben verbonden aan het feit dat binnen de "herstelzone" bestaand leefgebied van een prioritaire diersoort van communautair belang teniet wordt gedaan", klinkt het.

Het kabinet van minister Schauvliege wijst erop dat het om een schorsing gaat, dus geen definitieve vernietiging. Het dossier zal nu op de tafel van de Vlaamse regering komen.