"De everzwijn is bovenop mij en mijn hond gevlogen", vertelt Veerle Vanhove aan Radio 2 Limburg. "Ik ben dan heel hard gaan gillen, volledig in paniek. Op een bepaald moment is dat everzwijn een halve meter of een meter achteruitgegaan. Die bleef me aanstaren. Mijn hond bleef op me liggen en heeft me beschermd en gered."

Volgens de burgemeester van Beringen gaat het om een gekweekt everzwijn want wilde everzwijnen zouden geen contact met mensen zoeken.