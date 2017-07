Net voor de start van de zomer besliste Homans om de erkenning effectief in te trekken. "Een antwoord dat de Fatih-moskee me stuurde in het kader van de procedure, gaf de doorslag", zegt ze in Het Laatste Nieuws.

"In die brief wordt de Gülen-beweging op één lijn gezet met terreurgroep IS en zegt de moskee dat het haar taak is om gewelddadige organisaties te bestrijden. Nochtans staat die beweging bij onze veiligheidsdiensten helemaal niet als staatsgevaarlijk bekend. Als minister van Integratie kan ik niet dulden dat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet of uitgesloten. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid."

"De minister wist op voorhand al dat ze de zaak ging sluiten", zegt de burgemeester van Beringen, Maurice Webers (SP.A), aan Radio 2 Limburg. "Zij zegt dat de moskee zich teveel bemoeit met de politiek. Ik denk dat ze dan ook eens in eigen kringen moet kijken, want er zijn nog heel wat andere verenigingen die doorspekt zijn met politieke agenda's. Door de erkenning van de moskee af te nemen, krijg je opnieuw achterkamermoskeeën. Dat is de totaal verkeerde manier."

De impact is alleen financieel van aard. "Ik wil vooral een signaal geven", benadrukt Homans.