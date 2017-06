Eind 2012 maakte Ford Europe bekend dat het de site in Genk zou sluiten, met massaal jobverlies tot gevolg. Met 4210 werknemers - en 1736 bij de toeleveranciers - was Ford Genk immers de grootste werkgever in de provincie Limburg. Het Limburgse actieplan SALK moest een antwoord bieden op de economische uitdagingen van de getroffen regio.

Een van de speerpunten in dat actieplan was de herontwikkeling van voormalige industriële site. De regering ging daarbij specifiek op zoek naar "logistieke bedrijven met toegevoegde waarde en ondernemingen in de maakindustrie". De Vlaamse regering, die sinds begin 2016 eigenaar is van de gronden, kiest nu uit acht geselecteerde kandidaten voor een breed consortium rond een aantal grote logistieke spelers.

Volgens de regering heeft het consortium Genk Green Logistics een project "dat goed aansluit bij de troeven van het terrein".

Minister Muyters: "Het concept heeft de nodige schaalgrootte en speelt in op de trimodale ontsluiting van de site. De realisatie van ongeveer 240.000 vierkante meter aan vastgoed en een duurzame tewerkstelling van 2.000 voltijdse arbeidsplaatsen wordt beoogd. Bovendien hebben de consortiumpartners een stevige trackrecord in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en bezitten ze al enkele intentiebrieven van geïnteresseerde eindgebruikers".

De regering gaat nu de finale contractonderhandelingen aan met het consortium.

Vlaams minister Muyters is alvast tevreden over het snelle en correcte verloop van de procedure. "Pas sinds 1 januari 2016 zijn we eigenaar van de site en nu al kunnen we de finale ronde van de herontwikkeling ingaan. Dat is bij mijn weten ongezien in Vlaanderen. Maar bovenal ben ik blij dat dit een nieuwe boost geeft voor Genk en Limburg. De werkzoekendencijfers van de afgelopen maanden bewijzen dat Limburg haar achterstand ingelopen heeft. Met de herontwikkeling van de Ford-site vormt daar een mooi sluitstuk op."