"Dry Port Genk is een verdere groeipool voor een van onze specialisaties, met name de complexe logistieke handelingen", zegt CEO Gert Bervoets van H. Essers in een nieuwsbrief van het bedrijf.

"Met de realisatie van deze megasite kunnen we onze klanten een grotere flexibiliteit bieden. Die ruimte is uiterst geschikt voor de opslag van alle types van allerhande chemicaliën die in verschillende toepassingen gebruikt worden, met magazijnen die voldoen aan de hoogste Europese normen voor Seveso-opslag", klinkt het.