Nochtans is daar al vaak over geklaagd. Chauffeurs moeten volgens vakbond ACV soms tot 7 uur zonder pauze rijden. Ze kunnen al die tijd niks eten en niet naar het toilet. Bovendien is het nog maar de vraag of je uren aan een stuk kunt rijden zonder dat de veiligheid in het gedrang komt.

"Blijkbaar vindt de directie van De Lijn veiligheid geen prioriteit", zegt Geert Witterzeel van ACV.