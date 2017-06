Alle inwoners ouder dan 12 konden voor die naam en voor het logo stemmen.

Het winnende logo, waarin de vorm en kleuren volgens de ontwerper verwijzen naar de rijke natuur en de onderlinge verbondenheid, kreeg 79 procent van de stemmen. Vanaf 1 januari prijkt het logo op het infoblad van Oudsbergen.

Oudsbergen zal 25.000 inwoners tellen. En wordt qua oppervlakte de grootste gemeente in Limburg. Het is ook de eerste gemeentefusie in 34 jaar.