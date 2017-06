Ondertussen blijkt dat er in Limburg niet langer meer werklozen zijn dan in de rest van Vlaanderen. Nu is er sprake van 6,7 procent werkloosheid, wat het exacte gemiddelde is van Vlaanderen. "Limburg beleeft economische hoogdagen", zegt de minister-president. "We zijn begonnen met een achterstand van 1,1 procent na de sluiting van Ford Genk, maar we hebben die achterstand ingelopen dankzij de goede economische toestand en de grotere competitiviteit van de bedrijven."

Om die economische heropleving in de verf te zetten heeft de SALK-taskforce (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, nvdr.) nog nieuwe stappen gezet. Zo is er beslist om op de Thor-site in Genk een campus rond "slimme maakindustrie" op te richten. De campus komt er op initiatief van LRM (Limburgse Reconversiemaatschappij), de stad Genk en de KU Leuven. De nieuwe campus moet de eerdere investeringen op dezelfde site versterken.