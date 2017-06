In Genk is vanavond een jonge vrouw op gewelddadige wijze om het leven gekomen na een steekpartij. Die gebeurde omstreeks half tien aan de Dieplaan, midden in het stadscentrum. Dat heeft de lokale politie Carma bevestigd. Het slachtoffer werd aangevallen op de stoep met een mes, terwijl ze nog haar kind vast hield. Het kind zelf bleef ongedeerd, maar de vrouw viel ter plaatse neer. Een MUG team en een ambulance kwamen ter plaatse. Maar het slachtoffer bezweek uiteindelijk aan haar verwondingen. Eén verdachte is meegenomen voor verhoor. Het lijkt te gaan om een drama in de relationele sfeer. De politie spande meteen de omgeving af, en het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een onderzoek.